Массовая торговля новогодними елями и соснами развернется в Беларуси с 22 декабря, рассказал во время пресс-конференции первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Драгун.

По словам Александра Драгуна, массовая торговля новогодними деревьями развернется с 22 декабря. При этом в каждом регионе установлены свои даты открытия елочных базаров. Самые первые новогодние торговые точки откроются в Брестской области 17 декабря. В Минской, Гродненской, Могилевской и Витебской областях торговля начнется с 20 декабря, в Гомельской - с 22-23 декабря.

Что касается цен, то в государственных лесохозяйственных учреждениях они сохранены на уровне прошлого года. "Цены ни в коем случае не увеличатся. В лесничествах елку до метра можно будет купить от Br8, до 2 м - от Br10. На елочных базарах стоимость будет выше за счет затрат на логистику и доставку. Приобрести новогоднее дерево в кадке можно будет от Br20", - рассказал первый замминистра.

Ежегодно в Беларуси реализуется около 130-140 тыс. новогодних деревьев. Из них около 40 тыс. - обыкновенная сосна, а остальная часть приходится на европейскую ель. По словам Александра Драгуна, в этом году будет примерно такая же цифра. "Лесхозы готовы обеспечить белорусов всем необходимым новогодним ассортиментом", - подчеркнул он.