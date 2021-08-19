Масштабное мероприятие в рамках Единого дня безопасности прошло в городе Бобруйске

Крупномасштабное мероприятие прошло на базе Центра дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска в рамках Единого дня безопасности. В квест-игре «Колесо безопасности» приняли участие почти 200 школьников. В центре были организованы тематические площадки от Департамента охраны, МЧС, ГАИ, газовой службы, страховой компании, Красный крест, ОСВОД.

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Перед командами стояла задача заработать максимальное количество баллов и двигаться от одного задания к другому, приближаясь к долгожданному финишу. На площадке Департамента охраны инспектор-инженер отделения средств и систем охраны Бобруйского отдела Департамента лейтенант милиции Сергей Пехота делал акцент на самых важных вопросах безопасности: как обезопасить себя и свое жилище, почему так важно установить охранную сигнализацию, для чего нужна тревожная кнопка, познакомил с тактикой действий наряда группы задержания, которые несут службу по охране общественного порядка, предупреждают и пресекают правонарушение, а также задерживают правонарушителя.

Сотрудники ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома напомнили ребятам о безопасном поведении на дороге и вблизи нее.

Как показывает практика, дети мало считаются с реальными опасностями на дороге. Причины кроются не только в невыполнении ими ПДД, но и в безучастном отношении взрослых к их поведению вблизи проезжей части. Предоставленные сами себе, дети, особенно младшего возраста, могут быть недостаточно бдительными и внимательными у дороги. Они не в состоянии правильно определить расстояние до приближающейся машины, ее скорость, переоценивают свои возможности, считая себя быстрыми и ловкими.

По информации Бобруйского ОДО