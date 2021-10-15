Масштабно День матери отпраздновали в ТЦСОН Первомайского района Бобруйска

Ко Дню матери в УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района Бобруйска» готовились заблаговременно и тщательно.

Посетители отделения дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания задолго до праздничной даты подготовили для своих матерей подарки и праздничное поздравление. Концертная программа была записана на видео и 14 октября размещена в качестве поздравления в группе отделения «Открытое сердце» в социальной сети «Одноклассники» https://ok.ru/zefirodpi.

В трудовой мастерской по изготовлению сувенирных изделий людьми с инвалидностью сделаны осенние панно и сумки-шопперы, настоящая находка для любой хозяйки, которые они торжественно вручили близким в теплой домашней обстановке.

Череду праздничных мероприятий 14 октября продолжила литературно-музыкальная гостиная «Свет материнской любви», подготовленная для граждан пожилого возраста. Для матерей и бабушек, собравшихся в актовом зале Центра, прозвучали песни и стихи в исполнении творческого коллектива «18+» отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста, и народного хора ветеранов «Золотые годы» под руководством Алины Витальевны Стрельченя.

Финальным аккордом стало торжественное мероприятие для работников Центра, подготовленное профсоюзным комитетом и первичной организацией РОО «Белая Русь».

Всех мам с праздником поздравила директор Центра Дана Борисовна Волошина. Творческие номера собравшимся подарили учащиеся и педагоги детской школы искусств № 2 г.Бобруйска им. В.В.Оловникова.

В завершении мероприятия были подведены итоги конкурса детского творчества «Моей маме с любовью…».