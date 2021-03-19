Масштабная модернизация уголовного законодательства Беларуси: исключение 10 статей и другие важные изменения

Проект закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" направлен на системную модернизацию отношений в соответствующей сфере. Он в числе других документов обсуждался на прошедшем 18 марта совещании у Президента Беларуси, сообщили в Администрации Президента.

В проекте закона усовершенствованы положения Общей части Уголовного кодекса. В частности, конкретизированы условия, при которых не наступает превышение пределов необходимой обороны (если лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить его опасность и характер).

Уточнены правила назначения наказания. Предусмотрен более дифференцированный подход к назначению штрафа (в зависимости от конкретных обстоятельств совершенного преступления и личности преступника), а также возможность уплаты штрафа в рассрочку на срок до 5 лет либо отсрочки его уплаты на срок до 1 года.

Оптимизирован порядок замены уголовного наказания при уклонении от его отбывания. В данном случае оно будет заменяться более строгим наказанием, например, неуплата штрафа - арестом или ограничением свободы, ограничение свободы - лишением свободы. При этом суды будут осуществлять такую замену без возбуждения уголовного дела и задействования всей уголовно-процессуальной системы. Подобный механизм ранее был предусмотрен в Уголовном кодексе 1961 года.

Исключены 10 статей и 24 состава преступлений. В их числе те, которые носят формальный характер (например, нарушение правил безопасности обращения с генно-инженерными организмами, не повлекшее причинения вреда здоровью людей и окружающей среде, будет влечь только административную ответственность); охватываются применением иных мер воздействия (так, вред, причиненный окружающей среде в результате нарушений правил водопользования, правил охраны рыбы и других водных животных, возмещается согласно установленным таксам, ввиду чего уголовно-правовые меры воздействия являются излишними); являются нетяжкими по своей сути и предусматривают административную преюдицию в качестве условия привлечения к ответственности.

В санкции ряда статей (принуждение к совершению сделки, мошенничество и другие преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности) введено ограничение свободы в качестве альтернативы лишению свободы (в частности, за принуждение к совершению сделки, мошенничество). В результате суды смогут более гибко подходить к вопросу назначения наказания.

Изменениями, вносимыми в Уголовно-процессуальный кодекс, расширено использование информационных технологий в уголовном процессе. Например, предусматривается возможность производства отдельных следственных действий (допроса, очной ставки и предъявления для опознания) в режиме веб-конференции, что позволит минимизировать психологическую нагрузку на лиц, участвующих в этих действиях, и будет способствовать соблюдению коронавирусных ограничений.

Есть и ряд других предлагаемых новаций. Изменяются походы к наказанию за злостное уклонение осужденных от отбывания наказаний, не связанных с изоляцией от общества (ст.49-52, 55 УК). С этой целью декриминализируются ст.415-419 (уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы, исправительных работ, штрафа, общественных работ, неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) УК, которые сейчас влекут дополнительную судимость.

Пересматриваются правила зачета сроков содержания под стражей и домашнего ареста (ст.75 УК). Например, предлагается один день содержания под стражей приравнивать к полутора дням наказания в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего и усиленного режима (сейчас день за день).

Смягчаются санкции ч.3 ст.205 (кража), ч.3 ст.206 (грабеж), ч.3 ст.209 (мошенничество), ч.3 ст.211 (присвоение либо растрата), ч.3 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники), ч.2 и 3 ст.236 (приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем) УК путем внесения в санкции, которые в настоящее время являются безальтернативными, более мягких, чем лишение свободы, видов наказаний.

Предлагается ряд корректировок, направленных на либерализацию и улучшение положения несовершеннолетних в случае привлечения их к уголовной ответственности. В частности, устанавливается единообразный подход к определению размера штрафа с указанием его минимального предела - от 5 базовых величин, установленных на день постановления приговора (ст.111 УК); предлагается исключить применение ареста к лицам в возрасте от 14 до 16 лет, предусмотрев, что арест назначается несовершеннолетнему лицу, достигшему 16-летнего возраста ко дню постановления приговора, и устанавливается на срок от одного до двух месяцев (ст.114 УК); корректируется ст.117 (осуждение несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного характера) и дополняется УК ст.118-1 "Освобождение несовершеннолетнего от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного характера". Этот подход обусловлен необходимостью внедрения восстановительных механизмов при воздействии на несовершеннолетних в кнфликте с законом без привлечения к уголовной ответственности.

Предлагается также снизить сроки судимости в отношении несовершеннолетних лиц, осужденных без назначения наказания, при назначении воспитательных мер принудительного характера и при назначении общих наказаний (ст.121 УК).

Еще одна новация - введение института медиации в уголовный процесс. Опыт использования медиативных процедур в странах, где медиация предусмотрена на законодательном уровне, показывает, что ее внедрение в уголовное судопроизводство позволяет реализовать концепцию гуманизации и дифференциации наказаний, уменьшает загруженность судебной системы, способствует сокращению наказаний, связанных с лишением свободы, и, соответственно, разрешению проблем в уголовно-исполнительной системе, сопряженных с исполнением наказаний в виде лишения свободы.