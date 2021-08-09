Масштабная акция, направленная на обеспечение детской безопасности, пройдет в Могилевской области с 16 августа по 10 сентября

С 16 августа по 10 сентября в Могилевской области пройдет республиканская профилактическая акция «В центре внимания – дети!».

Акция пройдет в 2 этапа: с 16 по 31 августа профилактические мероприятия состояться в крупных торговых центрах и других объектах торговли, специализирующихся на реализации товаров для детей. Вниманию юных посетителей и их родителям будут предоставлены тематические зоны с противопожарной атрибутикой и интерактивные обучающие площадки. За активность и знания участники получат наглядно-изобразительную продукцию по безопасности жизнедеятельности.

Второй – с 1 по 10 сентября, будет приурочен к Единому дню безопасности. Под «профилактический удар» попадут учреждения образования, где будет организованы учения c общешкольной учебной эвакуацией. В единой связке безопасности со службой МЧС выступят УВД и управления идеологической работы и по делам молодежи, по образованию, по здравоохранению, культуры, ЖКХ и комитет по труду, занятости и соцзащите Могоблисполкома. А также гор(рай)исполкомы, «Могилевэнерго», «Могилевоблгаз», филиал «Госэнергогазового надзора» по Могилевской области, Могилевская облорганизация БОКК, Могилевский комбинат противопожарных работ Белорусское добровольное пожарное общество, ОСВОД и облком БРСМ.

«Фишкой» первого этапа станет мероприятие «Академия «Юных спасателей». Участникам предложат пройти теоретический и практический экзамен по правилам безопасности с получением «Аттестат об окончании академии».

- Данная форма работы предполагает проведение мероприятий в формате «Экзамен по безопасности-2021», - рассказали спасатели. - В начале мероприятия участнику вручат специальный браслет, а также «Дневник безопасности» с заданиями, после прохождения которых инспектор поставит «отметку». Дневник останется у каждого участника, а вместе с ним будет вручен и «Сертификат о прохождении экзамена».

Только через привлечение внимания общественности, используя все возможные методы и объединяя всех субъектов профилактики, к проблеме травматизма и гибели детей от пожаров вследствие оставления их без присмотра, можно сделать жизнь наших детей – жизнью без опасностей.