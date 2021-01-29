Масочный режим эффективен в борьбе с распространением коронавируса – ВОЗ

Благодаря масочному режиму возможно контролировать распространение вируса SARS-CoV-2, заявил специальный представитель регионального директора ВОЗ, глава Странового офиса ВОЗ в Беларуси Масуд Дара.

"На ранних этапах у нас не было никаких доказательств, но сейчас есть научные данные, которые указывают на возможность контролировать распространение вируса при использовании населением простых средств респираторной защиты, то есть масок. Поэтому рекомендуем соблюдать масочный режим", - сказал Масуд Дара.

Следует предусмотреть возможность удаленной работы. "Например, наш офис старается по возможности так делать. Те, кто работают в офисе, обеспечивают постоянную циркуляцию воздуха в помещении. И вы на своих рабочих местах должны стремиться к тому же", - добавил специальный представитель регионального директора ВОЗ.

Масуд Дара высказался о важности физического (не социального) дистанцирования. "Социализацию необходимо сохранять и поддерживать. Люди должны продолжить общаться, но в удаленном формате", - сказал он, добавив, что следует избегать скоплений людей, соблюдать по возможности физическую дистанцию в метр-полтора. Это позволяет предупредить передачу вируса через капли, которые образуются в результате дыхания.

Кроме того, глава Странового офиса ВОЗ напомнил о важности гигиены рук. "Мыло значительным образом влияет на структуру вируса, он растворяется и удаляется с поверхности. Можно также дезинфицировать руки спиртосодержащими препаратами, но процент спирта в их составе должен быть достаточно высоким - не менее 60%, а лучше более 70%. В противном случае они просто не будут эффективны", - отметил он.

"Если у вас есть симптомы или вы получили положительный результат теста, нужно уходить на самоизоляцию и ограничивать взаимодействие с другими людьми", - подчеркнул Масуд Дара.