Масленичная неделя начинается с 20 февраля

Масленица – праздник языческий. И первоначально ее празднование на Руси было связано, по одним версиям, с прославлением бога Солнца Ярилы, по другим — «скотьего бога» Велеса.

В древние времена этот день был одним из тех, что помогают осмыслить течение времени — смена сезонов обросла множеством примет и ритуалов. Масленица была одним из них — праздновали уходящую зиму и надеялись на скорое тепло. Гуляния всегда сопровождались огнем — горящие костры, колеса и чучело были главными атрибутами Масленицы и отзвуками культа солнца, царившего на Руси.

После принятия христианства Церковь освятила этот языческий праздник и наполнила его новыми идеями. Масленичная неделя стала последним этапом подготовки к Великому посту. В христианской традиции за время Масленицы верующие должны приблизиться к прощению всех обид, покаянию, примирению с ближними.

В древние времена Масленичную неделю называли Сырной седмицей. Разрешалось есть только молочные продукты и рыбу. Мясо же было под строгим запретом.

Но сегодня — это самый веселый и сытный народный праздник. В народе Масленицу ласково называют «касаточка», «сахарные уста», «целовальница», «честнáя», «веселая», «пеpепелочка», «пеpебуха», «объедуха», «ясочка».

Масленичная неделя длилась с понедельника по воскресенье, но праздновать ее начинали даже раньше. Известно, что наши предки перед Масленицей отмечали Пеструю, или Мясопустную неделю. Называли ее так, потому что постные дни и дни, когда можно было употреблять в пищу мясо, чередовались — получался такой «пестрый» период. Жениться на этой неделе считалось недобрым знаком — свадьбы переставали играть вплоть до Пасхи.

Конец Пестрой недели — время активной подготовки к Масленице. В субботу устраивали поминальные обеды, а в воскресенье все отправлялись друг к другу в гости, чтобы пригласить родственников, друзей и близких отпраздновать вместе.

Традиции Масленицы

По традиции, Масленичная неделя начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье фееричным сжиганием чучела. Каждый день этого праздника уникален и наполнен глубоким смыслом. У каждого из них свое название и ритуалы, которые непременно нужно было исполнять.

Понедельник — встреча. В этот день заканчивали подготовку развлечений, ходили по гостям и выпекали первый праздничный блин. Его, традиционно, отдавали беднякам — за помин душ усопших.

Вторник — заигрыши или, по-простому, сватовство: в деревне в этот день устраивали смотрины. Время выбрано неспроста — в Великий пост свадьбы играть было нельзя, а вот уже после Пасхи, на Красную горку, можно было и отметить создание новой семьи. Поэтому молодежь знакомилась на Масленичной неделе с далеко идущими целями.

Так что если вы не замужем – обратите внимание на этот факт. Подмигнул вам парень? Присмотритесь! Не уходите сразу. Возможно, у него серьезные намерения.

Среда— лакомка. Про день тещиных блинов слышали? Так вот, в масленичную среду мать жены печет блины и угощает ими зятя. Считается, что чем богаче ее стол, тем больше теща благоволила к мужу своей дочери. Именно от традиций этого дня возникло крылатое выражение «к теще на блины».

Четверг — разгул. В четверг с размахом начиналась Широкая Масленица. И, конечно же, ни одна праздничная неделя не проходила без игр: хороводы, песни всем двором, катания с горки, прыжки через костер, кулачные бои, все это в сопровождении песен и плясок . Но главная традиция — взятие снежного городка. Дети и взрослые строят снежную крепость, делятся на две команды — пехоту и конницу — и начинают игру. Пехота, как правило, защищает крепость, конница же пытается ее разрушить.Василий Суриков даже посвятил этому действию одну из своих работ.

Пятница — тещины вечерки. В этот день, наоборот, мать дочери сама наведывается в дом к зятю, и тот так же должен накормить ее символом Масленицы. Причем приходит теща не одна, а с «товарками» — подружками, чтобы похвастаться перед ними, какое уважение ей оказывает зять.

Суббота — золовкины посиделки. В предпоследний день Масленичной недели молодые невестки приглашали к себе в гости родственников мужа, в первую очередь, золовок. Если золовки были незамужние, то приглашались также холостые подруги невестки. А если уже семейные, то и подруги приглашались те, что замужем.

Воскресенье — проводы. Народ начинал подготовку к Великому посту. Просили прощения у близких, поминали усопших. Всю еду доедали, а что оставалось — сжигали. Тщательно мыли посуду, а затем шли в баню. Завершало праздник торжественное сожжение чучела Масленицы, а оставшийся от него пепел развеивали над полями, чтобы грядущий год был урожайным.