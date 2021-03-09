Масленица пришла! Веселый и сытный народный праздник на архивных фотографиях БЕЛТА
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Масленица – один из самых древних и долгожданных славянских праздников, который символизирует конец зимы и начало весны. В этом году масленичная неделя отмечается с 8 по 14 марта.
Традиционно сытная неделя перед Великим постом сопровождается ярмарками с ароматом блинов, народными забавами и веселыми гуляниями. Завершается веселый праздник сжиганием чучела и встречей весны. Традиции и обряды Масленицы в архивных фотографиях БЕЛТА.
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