Масленица пришла! Веселый и сытный народный праздник на архивных фотографиях БЕЛТА

Масленица – один из самых древних и долгожданных славянских праздников, который символизирует конец зимы и начало весны. В этом году масленичная неделя отмечается с 8 по 14 марта.

Традиционно сытная неделя перед Великим постом сопровождается ярмарками с ароматом блинов, народными забавами и веселыми гуляниями. Завершается веселый праздник сжиганием чучела и встречей весны. Традиции и обряды Масленицы в архивных фотографиях БЕЛТА.