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Технологии

Маск отменил некоторые льготы для сотрудников Twitter

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Маск отменил некоторые льготы для сотрудников Twitter

Американский предприниматель, миллиардер и владелец Twitter Илон Маск после большого сокращения штата решил отменить целый ряд льгот для сотрудников компании, сообщает портал Verge.

Как отмечает портал, в основном речь идет об отмене льгот на оздоровительные услуги, домашний интернет, обучение, а также дневной уход за детьми.

Более того, в распоряжение Verge попал внутренний документ компании, из которого следует, что некоторые льготы могут быть возвращены через время либо же пересмотрены, когда финансовая ситуация Twitter станет лучше.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году, в октябре 2022-го Илон Маск приобрел ее за 44 млрд долларов. За почти две недели руководства он уволил примерно половину сотрудников и большую часть исполнительного состава, а также поднял цену на подписку Twitter Blue до 8 долларов и добавил к ней проверку пользователя.

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