Маск допустил, что рецессия в США будет продолжаться до весны 2024 года
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Американский предприниматель Илон Маск сделал свой прогноз насчет длительности рецессии в Соединенных Штатах, сообщает ТАСС.
Согласно предположениям миллиардера, рецессия в США продлится до весны 2024 года.
Ранее Илон Маск заявлял, что рецессия в США рано или поздно неизбежно наступит.
По словам президента США Джо Байдена, рецессия в Штатах возможна, однако сам американский лидер ее не ожидает. В то же время глава ФРС США Джером Пауэлл отмечал, что стабилизация экономики США является весьма трудной задачей и пока неизвестно, смогут ли применяемые властями меры предотвратить рецессию в стране.
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