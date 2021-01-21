Машину для разбрасывания соляно-песчаной смеси разработали на «Бобруйскагромаше»

Машину для разбрасывания соляно-песчаной смеси МРС-250 разработали на «Бобруйскагромаше». Она позволяет уменьшить аварийность на дорогах в гололед, снизить случаи травмирования людей в неблагоприятных погодных условиях, свести к минимуму применение ручного труда.

МРС-250 оборудован коническим бункером объемом 250 л. и дисковым метателем с лопатками для разбрасывания соляно-песчаной смеси. Рабочая скорость — 4-13 км/ч, ширина разбрасывания - от 4 до 6 метров, агрегатируется с тракторами тягового класса 0,6-1,4.

Благодаря высокой мобильности и манёвренности, МРС-250 с лёгкостью справляется с работой на участках со сложной геометрией.