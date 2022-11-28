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Общество

Машинами «Бобруйскагромаша» для заготовки технической конопли заинтересовались представители Нижегородской области

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Машинами «Бобруйскагромаша» для заготовки технической конопли заинтересовались представители Нижегородской области

Машины для заготовки технической конопли были в центре внимания руководителя представительства Нижегородской области РФ в Республике Беларусь Андрея Дудкина и руководства лизинговой компании «СТОУН-ХХI», посетивших предприятие «Бобруйскагромаш».

В ходе визита гости ознакомились с производственными мощностями головной площадки холдинга и линейкой выпускаемой продукции, а также обсудили перспективы сотрудничества в части реализации сельхозтехники по лизинговым программам. В частности, в России на протяжении последних лет  увеличиваются посевные площади и объемы переработки технических сортов конопли. Эта культура — одна из наиболее экономически эффективных в сельском хозяйстве, не требует практически никакого ухода, а спектр ее применения очень широк. Из конопли изготавливается около 25 тысяч видов продукции: добавки в корм для скота, семена, волокно для плетения канатов и пошива гражданской и военной одежды, изготовление косметики, масел, крафтовой бумаги и многое другое.

«Бобруйскагромаш» выпускает комплекс машин, предназначенных для заготовки этой культуры, — косилку, грабли, рулонный пресс-подборщик, средства для транспортировки рулонов.

С учетом динамики развития  производства технических сортов конопли, а также высокой стоимости специализированной техники зарубежного производства, в следующем году ожидается значительный рост объемов поставок комплексов для заготовки этой культуры в Российскую Федерацию, сообщили на предприятии.

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