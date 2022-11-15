Машина с двумя младенцами перевернулась на автодороге Могилев — Бобруйск
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ДТП произошло накануне утром на 53-м км автодороги Могилев - Бобруйск. 43-летний водитель автомобиля Mazda совершал обгон в запрещенном для этого месте. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате Mazda съехала в кювет и опрокинулась.
В перевернувшейся машине перевозились двое шестимесячных детей. Так как младенцы были в специальных удерживающих устройствах, серьезных травм удалось избежать. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.
ГАИ в очередной раз призывает водителей быть внимательными и осторожными, а также отказаться от совершения опасных маневров, особенно если в салоне автомобиля находятся дети.
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