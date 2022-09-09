Марзалюк: учебник истории белорусской государственности для вузов презентуют 15 сентября

Презентация учебника истории белорусской государственности для вузов пройдет 15 сентября. Об этом на диалоговой площадке республиканской информационно-просветительской акции "Беларусь адзiная" в Борисове, приуроченной ко Дню народного единства, заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк, сообщает БЕЛТА.

На провокационный вопрос журналиста, как противостоять влиянию западных ценностей на белорусскую молодежь, историк ответил цитатой Конфуция: "Однодумцы не те, кто думает одинаково, а те, кто думает об одном и том же". Поэтому давайте думать про нашу Беларусь. Наша историческая память не может быть причесанной, не может быть нарезкой каких-то удобных фактов с отбрасыванием неудобных. Президент очень правильно сказал: "История Беларуси - история великого народа". У нас давние исторические традиции: отсчет нашей государственности начинается с Полоцка и Турова. Мы были этноопределяющей этнической общностью в ВКЛ. Обо всем этом должен знать каждый белорус".

Много внимания во время встречи было уделено вопросам исторической памяти, национальной и гражданской самоидентичности. Игорь Марзалюк выделил национальные приметы белорусов, такие как человечность, толерантность, доброта, отличающие белорусский народ от всех прочих. "Историческая память - это ответ на три важнейших фундаментальных вопроса: откуда мы, почему мы и почему мы такие, какие мы есть. Именно на основе исторической традиции, коллективного опыта поколений мы строим свою стратегию развития. У нас своя история, своя белорусская традиция и свой белорусский народ, который, несмотря на сложнейший путь развития и все испытания, выпавшие на его долю в XX веке, сумел сохранить человечность. Мы должны гордиться, что белорусы - самый человечный и антинацистский народ. Для большинства белорусов нехарактерен ген предателей. Белорусы никогда не позволяли себе, в отличие от других народов, самовольные погромы еврейского населения и уничтожение людей по расово-этнической примете. Один из польских историков абсолютно справедливо отметил, что Беларусь - страна добрых людей. И эту доброту, традицию и силу мы должны сохранять сегодня, завтра и всегда", - подчеркнул эксперт.

По словам Игоря Марзалюка, Беларусь - пример того, что национальное государство может существовать без ненависти и ксенофобии, когда под нацией подразумеваются все, у кого есть белорусский паспорт, независимо от происхождения.

Историк также отметил, что при его участии был создан учебник по истории белорусской государственности для белорусских вузов. Презентация книги тиражом в 5,5 тыс. экземпляров пройдет 15 сентября. Новый учебник по истории Беларуси появится у учащихся 11-х классов средних учебных заведений. Через год обновятся учебники по истории Беларуси для системы профессионально-технических учебных заведений.