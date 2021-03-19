Марзалюк: при внесении изменений в Конституцию необходимо учитывать сегодняшние реалии

При внесении изменений в Конституцию необходимо учитывать сегодняшние реалии. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк.

"Мы должны учитывать те реалии, которые есть в стране, потому что страна изменилась за 26 лет. Она другая по уровню богатства, социальной структуре и уровню правосознания. Страна стояла на краю пропасти и ее нужно было отвадить от нее, в том числе экстраординарными методами. Теперь наблюдается определенная стабилизация, выросло новое поколение. И самое главное, что должно быть отражено в поправках Конституции, - мы должны показать новые перспективы, новые социальные лифты для дальнейшего нормального, мирного, эволюционного развития белорусского общества", - сказал Игорь Марзалюк.

По его словам, в обществе есть настрой на реальные трансформации. "Диалоговые площадки, которые прошли по всей стране, дали колоссальный материал, и те запросы общества, которые повторялись, и не потому, что они были списаны один у другого. Но это не значит, что все это может войти в новый проект Конституции. Потому что Конституция - это закон, где определены важнейшие стратегемы. Но то, что мы имеем сегодня, показывает, в каком направлении мы будем двигаться. Мы будем по максимуму все эти моменты учитывать", - подчеркнул парламентарий.