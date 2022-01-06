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Год исторической памяти

Марзалюк: нужно не бояться четко озвучивать белорусоцентричную точку зрения на историю

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Марзалюк: нужно не бояться четко озвучивать белорусоцентричную точку зрения на историю

Нужно не бояться четко озвучивать белорусоцентричную точку зрения на те или иные эпохи истории страны. Такое мнение высказал журналистам председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк, который принимал участие в совещании у главы государства по вопросам реализации исторической политики.

Один из важных посылов, прозвучавших на совещании, - говорить об историческом прошлом Беларуси без всякого стеснения, не замалчивая отдельные фигуры, о которых раньше предпочитали не говорить, боясь как бы кого-то не оскорбить, не обидеть, не унизить. "Мы должны не бояться четко озвучивать белорусоцентричную точку зрения на те или иные эпохи нашей истории", - подчеркнул эксперт.

Речь шла также об исторических процессах, которые вызывают много разночтений. "Я глубоко убежден, что когда мы сталкиваемся с диаметрально противоположными трактовками той или иной эпохи белорусской истории, то зачастую дело здесь не в каких-то научных построениях, а, как правило, превалирует идеологический компонент, связанный с очень конкретными, прагматичными политическими воззрениями той или иной группы, которая через эти вещи старается продвинуть свою позицию", - сказал Игорь Марзалюк.

Он считает, что необходимо подготовить новую линейку гуманитарных учебников для высшей школы, и в качестве примера привел учебник по истории белорусской государственности и истории государственной символики. Его подготовили Игорь Марзалюк и группа авторов. Вскоре запланировано обсуждение учебника с историческим сообществом, а также проведение презентационного тура по стране.

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