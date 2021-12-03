Марзалюк: Конституция является несущей конструкцией нашего национального дома

Конституция является несущей конструкцией в строительстве нашего национального дома. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей, член Конституционной комиссии Игорь Марзалюк в Могилеве во время проведения областного семинара, посвященного референдуму, передает БЕЛТА.

"Конституция - это новый шаг для дальнейшего цивилизованного развития страны, это еще одна очень важная несущая конструкция в строительстве нашего национального дома, - подчеркнул Игорь Марзалюк. - Читайте и обсуждайте Конституцию, приходите и голосуйте на выборах. Конституция - это возможность цивилизованно и спокойно развивать нашу страну без насилия на улицах и убийств. Наш путь - через закон, и все изменения должны быть законными. Мы даем переменам зеленую карту и цивилизованную дорогу, мы к ним готовы".

Игорь Марзалюк остановился на основных изменениях в Основной закон страны. "Те, кто хотел перемен, открывайте и читайте проект Конституции, - подчеркнул он. - Кто-то говорил, что необходимо ограничивать президентскую власть двумя сроками - в Основном законе это есть. Хотели перераспределения функций и большего усиления независимости судебной власти и усиления роли политических партий - это также есть. Масса перераспределенных полномочий передается премьер-министру, Совету Министров, Палате представителей. Мы стремимся сохранить устойчивость развития нашей страны. Мы не хотим, чтобы, как в других советских республиках, которые когда-то были братскими народами, ненавидели один одного, убивали, раздирали свою страну. Другого шанса построить наш национальный дом, уютный, спокойный, где каждый имеет возможность самореализации, но без чужих денег, без подлости, цивилизованным образом, у нас нет".

Председатель Постоянной комиссии подчеркнул, что проект новой Конституции в разы более демократичный и отражает те изменения, которые произошли в стране. "Стоит напомнить, как выглядели Могилев и область в 1994 году, что такое гиперинфляция, контроль за каждым рынком бандитских группировок, что такое отсутствие нормальной жилищной политики, нехватка лекарств, - заключил Игорь Марзалюк. - Пусть это все вспомнят и сравнят. В Могилеве в 1994 году не строился ни один дом - все было заморожено. На это не было денег. Поэтому 25 лет мы собирали страну, концентрировали ее развитие на ключевых, базовых моментах. Мы построили другое государство. За это время выросли новые поколения, более свободные, которые не знают, что такое товарный дефицит и жизнь в нищете. Это важно и хорошо".

Областной семинар "Референдум: понятие, история, значение" собрал в Могилеве более 200 человек со всего региона - представителей исполнительной власти, депутатского корпуса, предприятий, учреждений образования, молодежи и СМИ. Собравшиеся обсудили тему становления института референдума в историческом и современном контекстах, а также определили его роль в системе народовластия страны. Кроме того, во время встречи были озвучены вопросы нормативно-правового регулирования подготовки и проведения референдума в Беларуси.