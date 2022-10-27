Мартынюк провел прием граждан в Могилеве. Заявители приехали из Могилева, Бобруйска, Мстиславского и Шкловского районов

Трудоустройство, капитальный ремонт жилья, выделение субсидий - с такими вопросами на личный прием граждан в Могилеве обращались к помощнику Президента - инспектору по Могилевской области Леониду Мартынюку, передает БЕЛТА.

Заявители приехали из Могилева, Бобруйска, Мстиславского и Шкловского районов. На прием поступило много вопросов, находящихся в компетенции жилищно-коммунальных и дорожных служб, - аварийное состояние балконов, некачественно проведенные ремонтные работы, проблемы с канализацией, протекающей кровлей и затопленными подвалами. По словам Леонида Мартынюка, такой повестке традиционно способствует наступление осенне-зимнего периода. Сейчас проверку на прочность проходят выполненные в теплое время года работы по ремонту жилья и улично-дорожной сети, благоустройству территорий.

"Наступила осень, пошли дожди, и это наложило определенный отпечаток на характер обращений граждан, - сказал Леонид Мартынюк. - Яркой линией в таких вопросах прослеживается оценка профессионализма наших коммунальных и дорожных служб, которые выполняли ремонт объектов, проводили технические и строительные работы. Сейчас сделанное в теплый период проходит экзамен на прочность и качество. К сожалению, в ряде случаев прослеживаются негативные моменты. Например, есть прецеденты, когда работы выполнялись недобросовестно. Поэтому стоит задача успокоить людей и объяснить им, что все будет исправлено в рамках действующего законодательства и установленных гарантийных сроков".

Леонид Мартынюк подчеркнул, что самое неприятное в таких обращениях, когда у людей появляются нарекания в адрес исполнительной власти. "Обидно, когда люди пришли за разрешением своих вопросов, но не были должным образом услышаны, не получили квалифицированного разъяснения своей проблемы либо определенного нормативно-правового акта, - подчеркнул он. - В этом случае речь идет о профессионализме наших госслужащих, поэтому с фактами формализма в отношении обращений граждан необходимо не просто бороться - их надо искоренять. Ведь поведение и квалификация госслужащего формирует имидж всей исполнительной власти".

По мнению помощника Президента, профессионализм и кадровая политика взаимосвязаны. Именно поэтому в регионе тщательно проанализировано квалифицированное наполнение кадрового состава. В частности, прошел ряд встреч с перспективным резервом - претендентами на госслужбу. "Особое внимание обращается на то, чтобы эти люди были профессионалами, отличались глубокими знаниями участка работы, за который будут отвечать, занимая определенную должность, - отметил Леонид Мартынюк. - Их отношение к работе будет проходить испытание, в том числе и с помощью обращений граждан, ведь специалист должен дать человеку полную, аргументированную и исчерпывающую консультацию по возникшему вопросу".

Такой подход также позволит снизить количество повторных обращений. "Почему человек приходит повторно? Потому что не получил с первого раза четкого ответа на поставленный вопрос и проблема с его точки зрения не решилась, - сказал помощник Президента. - На это могут быть различные причины: иногда не в полной мере сработали определенные службы, иногда сами люди предъявили завышенные требования. В этом случае человеку необходимо сразу пояснить, что возможно сделать, а что нет. Важно не лукавить, не обманывать и не рисовать несбыточную перспективу. Некоторые заявители идут на принцип - должно быть только по-моему. Однако все проблемы решаются в строгом соответствии с действующим законодательством и никак иначе".