МАРТ выявил нарушения законодательства о ценах на товары для школьников в 32 торговых объектах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

МАРТ продолжает следить за соблюдением законодательства о ценах и ценообразовании на товары для школьников. Проверочными мероприятиями охвачено 137 торговых объектов, реализующих школьные товары. Нарушения установлены в 32 объектах. Имели место случаи превышения торговой надбавки в размере до 46,2% на чулочно-носочные изделия для детей и обувь до 68,8% (требованиями нормативного правового акта предусмотрено не более 30%). К лицам, допустившим нарушения, будут применены меры административной ответственности.

В МАРТ отмечают, что ответственность за нарушения законодательства о ценах и ценообразовании предусмотрена ст.13.2 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях. В частности, за нарушение установленных предельных надбавок на физическое лицо налагается штраф в размере до 20 базовых величин (1 БВ - Br32), на индивидуального предпринимателя или юрлицо - в двукратном размере от суммы завышения цены.

"В большинстве случаев субъектами хозяйствования соблюдается законодательство и выполняются рекомендации ведомства об уровне торговых надбавок, применяемых при продаже товаров для школьников", - обратили внимание в министерстве.

Несоблюдения рекомендованных МАРТ торговых надбавок были выявлены и у отдельных индивидуальных предпринимателей. Так, например, реализовывались рюкзаки, портфели, ранцы с торговой надбавкой до 470%, обувь для девочек - до 207%, брюки, сорочки, пиджаки, рубашки для мальчиков - до 83%, блузки и юбки для девочек - до 68%.

МАРТ продолжит усиленный контроль субъектов хозяйствования, которые реализуют товары для детей школьного и дошкольного возраста, на предмет соблюдения законодательства.