МАРТ выпустил дополнительные разъяснения по новой системе регулирования цен

В связи с принятием постановления Совмина №713 "О системе регулирования цен" и возникшими вопросами у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при его исполнении МАРТ опубликовал дополнительные разъяснения, сообщает БЕЛТА.

Постановление №713 вступило в силу 19 октября. В соответствии с документом цены на остатки потребительских товаров должны быть приведены в соответствие в течение пяти рабочих дней, т.е. по 26 октября (включительно).

В товарно-транспортной и товарной накладной необходимо указывать следующую информацию, связанную с установлением цен на потребительские товары. Производителям - отпускная цена, вид скидки (с отпускной цены, оптовая), размер скидки с отпускной цены, включение в отпускную цену расходов по доставке товара (ФСО или ФСН). Импортерам - отпускная цена, вид скидки (с отпускной цены, оптовая), размер скидки с отпускной цены, включение в отпускную цену расходов по доставке товара (ФСО или ФСН). Организациям, осуществляющим оптовую торговлю, - отпускная цена производителя (импортера), оптовая надбавка, вид предоставленной производителем (импортером) скидки (с отпускной цены, оптовая), информация о сумме фактических расходов по доставке товаров (в случае поставки товара от производителя (импортера) на условиях ФСО).

Кроме того, следует указывать иную необходимую информацию о структуре цены в соответствии с инструкцией о порядке заполнения товарно-транспортной накладной и товарной накладной, утвержденной постановлением Минфина от 30 июня 2016 года №58.

В МАРТ обратили внимание, что неуказание или указание недостоверных сведений, перечисленных в п.12 постановления №713, при составлении (оформлении) товарных, товарно-транспортных накладных влечет административную ответственность.

Более подробно с разъяснениями можно ознакомиться на сайте министерства.