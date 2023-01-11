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Экономика

МАРТ выдал почти сто рекомендаций организациям торговли во время новогодних праздников

belta.by 9 0

МАРТ выдал почти сто рекомендаций организациям торговли во время новогодних праздников

В канун новогодних и рождественских праздников для обеспечения стабильности на потребительском рынке Министерство антимонопольного регулирования и торговли усилило контроль за обеспечением розничной торговли товарами новогоднего ассортимента, ценами на товары повышенного потребительского спроса. Об итогах проверок на пресс-конференции рассказала начальник управления торговли и общественного питания МАРТ Наталья Мельникова, передает БЕЛТА.

По ее словам, контрольно-аналитические мероприятия проведены в отношении 525 объектов, в том числе в формате мониторинга в отношении 213 организаций. "Результаты контрольных мероприятий показывают, что в продаже присутствовал широкий ассортимент мясной, молочной продукции, рыбы и продукты ее переработки, продукции с новогодней тематикой. Однако были выявлены нарушения, субъектам выдано 99 рекомендаций по их устранению", - рассказала Наталья Мельникова.

В 2023 году министерство продолжит работу по контролю за насыщением внутреннего рынка товарами и ценовой стабильностью, подчеркнула начальник управления.

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