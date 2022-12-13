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Экономика

МАРТ: в этом году планируется произвести более 2 миллионов новогодних подарков

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МАРТ: в этом году планируется произвести более 2 миллионов новогодних подарков

На сегодня есть практически вся продукция в запланированных объемах, сообщила начальник управления торговли и общественного питания МАРТ Наталья Мельникова.

- На внутренний рынок поставлено практически полтора миллиона новогодних подарков: более 500 видов различной формы и развеса от 300 грамм до 3 килограмм. Розничные цены составляют от 6 до 55 рублей за подарок в зависимости от его веса и комплектации, - рассказала специалист.

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