МАРТ: в этом году планируется произвести более 2 миллионов новогодних подарков
0 0
На сегодня есть практически вся продукция в запланированных объемах, сообщила начальник управления торговли и общественного питания МАРТ Наталья Мельникова.
- На внутренний рынок поставлено практически полтора миллиона новогодних подарков: более 500 видов различной формы и развеса от 300 грамм до 3 килограмм. Розничные цены составляют от 6 до 55 рублей за подарок в зависимости от его веса и комплектации, - рассказала специалист.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Исаченко: задача власти в регионе — создать систему, при которой каждый будет эффективным для страны
-
МАРТ: в этом году планируется произвести более 2 миллионов новогодних подарков
-
Магазин с товарами «Беллегпрома» открылся в Оренбурге
-
4,1 млн. рублей подоходного налога дополнительно исчислили плательщики Могилевской области по результатам камерального контроля
-
«Лидер года-2022»: два диплома Лауреата бизнес-премии у Бобруйского завода «ТДиА»