МАРТ: в этом году планируется произвести более 2 миллионов новогодних подарков

На сегодня есть практически вся продукция в запланированных объемах, сообщила начальник управления торговли и общественного питания МАРТ Наталья Мельникова.

- На внутренний рынок поставлено практически полтора миллиона новогодних подарков: более 500 видов различной формы и развеса от 300 грамм до 3 килограмм. Розничные цены составляют от 6 до 55 рублей за подарок в зависимости от его веса и комплектации, - рассказала специалист.