МАРТ: в августе отмечается замедление инфляционных процессов

Снижению интенсивности инфляции способствует стабилизация ситуации на валютном рынке. Об этом говорится в обзоре ценовой ситуации на потребительском рынке в августе 2022 года, подготовленном Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

В августе отмечается замедление инфляционных процессов как по отношению к предыдущему месяцу, так и в годовом выражении: прирост индекса потребительских цен к июлю составил 0,1% (0,5% в июле), к декабрю 2021 года - 13,8%, в годовом выражении - 17,9% (18,1% месяцем ранее). "Снижению интенсивности инфляции способствует стабилизация ситуации на валютном рынке, восстановление цен на продовольственные сырьевые товары на мировых рынках, замедление годового прироста цен на плодовоовощную продукцию", - отметили в МАРТ.

За август белорусский рубль в среднем укрепился к корзине валют на 3,1%, в том числе к российскому рублю - на 5%, к доллару США - на 0,8%, к евро - на 1,5%, к китайскому юаню - на 1,9%.

Прирост мировых цен на продовольствие, по данным ФАО, в августе замедлился до 6,1% в годовом выражении против 11,1% в июле, 21,5% в июне. Цены на мясо в годовом выражении увеличились на 6,4% (7,4% в июле), молоко - на 21,5% (23,4%), злаки - на 9,5% (14,7%), на масло - снизились на 3,2% (в предыдущем месяце увеличились на 6,8% в годовом выражении), сахар - снизились на 9,9% (в июле выросли на 1,3% в годовом выражении).

Что касается Беларуси, наибольшее влияние на инфляцию продолжает оказывать удорожание мяса и мясопродуктов (17,8% в годовом выражении), алкогольных напитков (15,9%), молока и молочных продуктов (13,5%). На повышенном уровне сохраняется годовой прирост цен на товары, которые в стране не производятся или производятся в недостаточном количестве: синтетические моющие средства (32,1%), крупа и бобовые (28,9%), электротовары (26%), рыба и рыбопродукты (24%).

По сравнению с предыдущим месяцем в августе продолжилось удорожание товаров мясо-молочной группы: мясо и мясопродукты по отношению к предыдущему месяцу подорожали на порядка 1,4%, молоко и молочные продукты - на 1,9%. Сохраняется увеличение цен на товары непродовольственного сегмента: одежда за месяц подорожала на 1,1%, легковые автомобили - на 2,4%, парфюмерно-косметические товары - на 3,1%.

Плодовоовощная продукция в целом за месяц подешевела на 17,4%, в том числе картофель - на 37,3%, овощи - на 34,1%, фрукты - на 7,7%. Цены на белокочанную капусту снизились на 36,6%, помидоры - на 48,1%, огурцы - на 34,2%, яблоки - на 4,4%.

Прирост постоянно регулируемых цен (тарифов) замедлился с 11,8% (в июне-июле) до 11,5% в годовом выражении в августе.

По отношению к предыдущему месяцу отмечается повышение цен на водку и табачные изделия (на 0,9% и 0,85 соответственно), а также медицинские услуги (на 0,4%).

В Беларуси применяются меры ценового регулирования: действует постановление Совета Министров от 7 апреля 2022 года №214. Кроме того, до конца 2022 года имеется возможность получения социальной скидки в размере 10% на определенные группы социально значимых товаров пенсионерам, инвалидам, родителям (законным представителям), воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, многодетным семьям, малообеспеченным слоям населения в соответствии с законодательством.