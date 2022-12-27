МАРТ усиливает контроль за новогодним ассортиментом и ценами на товары повышенного спроса

В канун новогодних и рождественских праздников Министерство антимонопольного регулирования и торговли усилило контроль за обеспечением ассортимента новогодней продукции, а также ценами на товары повышенного спроса. Сделано это для поддержания стабильности на потребительском рынке страны. Об этом sb.by рассказали в пресс-службе ведомства.

– Результаты контрольных мероприятий показывают, что в продаже присутствует широкий ассортимент мясной, молочной продукции, рыбы и продуктов ее переработки, свежей и переработанной плодоовощной продукции, цитрусовых и кондитерских изделий. На особом контроле МАРТ – соблюдение ассортиментных перечней товаров. Представлены продукты питания в широком ценовом диапазоне для удовлетворения покупателей с различным уровнем доходов, в том числе деликатесные, товары с рождественской и новогодней тематикой, в праздничном оформлении, елочные украшения, искусственные ели и другие товары, – поделились наблюдениями в МАРТ. – В организациях торговли представлен широкий ассортимент шампанского (более 30 наименований) и вин игристых (около 40 наименований).

Кроме того, в рознице есть до 50 наименований кондитерских новогодних подарков, расфасованных в баулы, мягкую упаковку, тубы, мягкие игрушки, в том числе символизирующие наступающий год Кролика, различной формы и размеров, развесом от 300 граммов до килограммов.

В стране работают около 1100 елочных базаров, которые реализуют живые сосны и ели, ели в кадках, новогодние букеты. Базары закроются 31 декабря.

Помимо этого, в стране проходят предпраздничные и праздничные рождественские и новогодние ярмарки – запланировано проведение более 500 таких мероприятий.

– МАРТ продолжит мониторинг розничного ассортимента и ценовой ситуации в стране и при необходимости будет принимать оперативные меры реагирования, – предупредили в министерстве.