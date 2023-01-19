МАРТ разъяснил новые правила продажи товаров

С 22 января вступает в силу постановление Совета Министров от 30 декабря 2022 года №964 "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам продажи товаров". МАРТ разъяснил данный документ, сообщает БЕЛТА.

Документом предусмотрено изменение требований к размещению алкогольных напитков в магазинах. "Во исполнение комплекса мер, предусматривающего проработку вопроса о запрете размещения крепких алкогольных напитков в прикассовых и акционных зонах торговых объектов, правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденные постановлением Совмина от 22 июля 2014 года №703, дополнены пунктом, включающим запрет на выкладку алкогольных напитков в месте проведения расчетов с покупателями, а также на торговом оборудовании, непосредственно прилегающем к нему. Данный запрет не будет распространяться на специализированные, фирменные магазины по продаже алкогольных напитков, магазины беспошлинной торговли, магазины и павильоны с торговой площадью 400 и менее кв.м, а также расположенные в сельской местности, автомагазины, объекты общественного питания", - рассказали в министерстве.

Также изменяются требования к информации, указываемой в меню объектов общественного питания. "П.39 правил №703 предусмотрено, что информация о продукции общественного питания указывается в меню. При этом данными правилами, равно как и другими актами законодательства не были установлены требования к его содержанию. В связи с поступлением обращений субъектов хозяйствования о разъяснении в части состава информации, указываемой в меню, п.41 правил №703 дополнен требованиями к его содержанию", - сообщили в ведомстве.

Для надлежащего размещения товаров, содержащих изображение государственных символов Беларуси, правила №703 дополнены п.351, которым предусматривается, что выкладка таких товаров производится способами, позволяющими визуально отделить их от других товаров, и сопровождается информационной надписью "Государственные символы Республики Беларусь".

Кроме того, создаются условия для упаковывания покупателями товаров, приобретенных в автомагазине, отменяется использование счетов-справок при продаже (отчуждении) механических транспортных средств, также предусмотрено изменение правил продажи товаров на рынках.

Более подробно с разъяснениями к данному постановлению можно ознакомиться на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли в разделе "Комментарии/новые правила продажи товаров".