МАРТ рассказал, какие рекламные мероприятия нужно исключить в условиях COVID-19

Министерство антимонопольного регулирования и торговли рассказало, какие рекламные мероприятия нужно исключить в условиях COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.

В период регистрации инфекции COVID-19 необходимо исключить проведение рекламных мероприятий с демонстрацией товаров и дегустациями, проведение которых ограничено помещением и коротким промежутком времени. Рекламные мероприятия, не предусматривающие дегустации, пребывание людей при демонстрации товаров в помещениях в короткий промежуток времени, могут проводиться в соответствии с действующим законодательством о рекламе.

В министерстве также отметили, что требование проводить розыгрыш призового фонда открыто с возможностью присутствия на нем участников рекламной игры в сложившейся эпидемиологической ситуации должно исполняться с соблюдением санитарных требований. Иными словами, необходимо обеспечить участников индивидуальными средствами защиты и соблюдать дистанцию.