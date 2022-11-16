МАРТ рассказал, как обеспечивается продбезопасность страны в условиях санкций

Введенные в этом году против Беларуси санкции, с одной стороны, стали малоприятным сюрпризом для страны, а с другой - стимулом для развития. Так, санкционное давление создало благоприятные условия для белорусских производителей: большинство высвободившихся ниш восполняется товарами из дружественных стран, а также отечественными аналогами, что стало подспорьем для развития импортозамещения. Как в Беларуси обеспечивается продовольственная безопасность в условиях санкций и регулируются цены на товары, рассказала заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Нина Емельянова на 28-й международной специализированной продовольственной выставке-ярмарке "Продэкспо", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам замминистра, 2022 год научил всех правильно оценивать потребительский рынок не только внутри страны, но и за ее пределами.

"В течение этого года мы принимали всевозможные меры для решения возникающих проблем: устанавливали ценовое регулирование, применяли меры нетарифного регулирования, вводили запреты и ограничения на ввоз и вывоз товаров, а также лицензирование ввоза и вывоза их отдельных видов. Чтобы обеспечить население основными продовольственными товарами под полную потребность, совместно с отраслевыми производителями и концернами заключили графики поставок некоторых групп товаров на внутренний рынок. Среди них сахар, мука, гречневая крупа, рапсовое масло, мясо птицы, цельномолочная продукция и яйца. Также на особом контроле сейчас находится обеспечение населения соответствующей плодоовощной продукцией в межсезонный период 2022-2023 года", - рассказала Нина Емельянова.

МАРТ совместно с Минсельхозпродом держит на контроле договорную работу субъектов торговли и производителей, отметила она. Кроме того, на постоянной основе проводятся контрольно-аналитические мероприятия за соблюдением законодательства о торговле, выявляются проблемные вопросы и оперативно принимаются решения по их нивелированию. В настоящее время строго отслеживаются вопросы поставок товаров организациям торговли и наличие у них запасов по 20 товарным группам. Особое внимание - товарам критического импорта.

"Нынешние условия усложнили возможность поставок практически всех продовольственных и непродовольственных товаров. Привычную нам продукцию приходится замещать на аналогичную, но уже другого производителя. Однако не всегда товар по своим потребительским и вкусовым свойствам попадал точь-в-точь. При этом необходимо отдать должное импортерам, не оставившим наш рынок без хурмы, апельсинов, руколы и другой продукции. Они приняли оперативные меры по переориентации поставок из дружественных стран - России, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и других. Например, в 2022 году объем поставок свежей плодоовощной продукции из Узбекистана в Беларусь в отдельных организациях увеличился почти в два раза по сравнению с 2021 годом", - отметила замминистра.

В рамках своей компетенции МАРТ ежегодно разрабатывает перечень потребительских товаров, предлагаемых для освоения производства, выпуска импортозамещающей продукции и развития ассортимента с учетом конъюнктуры рынка. На 2022 год сформирован перечень, включающий 377 товарных позиций, из них 23 по продовольственным и 354 по непродовольственным товарам. В этот перечень были включены совершенно новые группы товаров, никогда не производившиеся в Беларуси, например сыры с белой и голубой плесенью. При этом основная задача МАРТ в нынешних условиях - продолжить работу по насыщению потребительского рынка широким ассортиментом продовольственных товаров отечественного производства для соблюдения доктрины продбезопасности.

"В 2022 году продажа товаров отечественного производства выросла на 1,5% в сравнении с прошлым годом, при этом более высокими темпами растут продажи непродовольственных белорусских товаров", - подчеркнула Нина Емельянова.

По ее словам, в последние годы во многих странах наблюдалось ускорение инфляционных процессов, которые сначала были обусловлены пандемией, а затем санкционной политикой. Аналогичная ситуация наблюдалась и в нашей стране. Для нивелирования неприятных внешних тенденций и их последствий правительство принимало ряд комплексных мер по поддержке экономики. И уже с августа инфляционные процессы в нашей стране начали замедляться. К тому же было принято жесткое решение по фиксации цен, предусмотренное директивой №10 "О недопустимости роста цен", а впоследствии и внедрением новой системы регулирования цен - постановлением №713.

"Эти документы усилили замедление инфляционных процессов. Так, в октябре по отношению к предыдущему месяцу отмечается снижение индекса потребительских цен на 1%. Большинство товаров и услуг в октябре либо не изменились в цене, либо подешевели. Однако важно помнить, что прозрачность формирования цен - общее требование для всех. Ведь сегодня самое важное - установить баланс, чтобы население могло приобретать товары по доступным ценам, а бизнес мог получать адекватную прибыль", - подытожила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли.