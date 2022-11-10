МАРТ проверил почти 1 тыс. торговых объектов на соблюдение законодательства о ценообразовании

Министерство антимонопольного регулирования и торговли за последний месяц проверило почти 1 тыс. торговых объектов на соблюдение законодательства о ценообразовании, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Главные управления МАРТ с 7 октября по 4 ноября провели контрольные мероприятия в 920 торговых объектах различных форм собственности по вопросам соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Директивы №10 "О недопустимости роста цен", постановления правительства №713 "О системе регулирования цен", а также законодательства о ценообразовании", - рассказали в МАРТ.

В целом в рамках контроля за ценовой ситуацией на потребительском рынке с начала 2022 года МАРТ установил 990 фактов несоблюдения требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования, направлено 208 предписаний (рекомендаций) об устранении нарушений. Меры административной ответственности и профилактического характера применены в отношении 523 виновных лиц. Штрафные санкции по рассмотренным административным делам составили Br1,401 млн (в том числе по материалам прошлых лет).