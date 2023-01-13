МАРТ продлил регулирование цен на разделку тушек кур и цыплят-бройлеров

Для сохранения действующих подходов к порядку формирования отпускных цен на разделку из мяса кур, цыплят-бройлеров МАРТ принял постановление от 9 января 2023 года №5 "О регулировании цен на мясо кур, цыплят-бройлеров в виде частей тушки". Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Постановление №5 закрепляет подходы, аналогичные постановлению №61 "О регулировании цен на мясо кур, цыплят-бройлеров в виде частей тушки" от 7 октября 2022 года. Ранее оно было принято с целью предупреждения необоснованного повышения цен на разделку тушки кур и цыплят-бройлеров, а срок его действия ограничен 90 днями.

"Как и ранее, при разделке тушки кур, цыплят-бройлеров на части цены на них должны формироваться с учетом отпускных цен (цен приобретения) на тушки, норм выхода, коэффициентов пищевой ценности частей тушки. При этом стоимость двух полутушек или передней и задней четвертин тушки не должна превышать стоимости самой тушки, а стоимость иных частей тушки - стоимости тушки, увеличенной на 10%", - пояснили в пресс-службе МАРТ.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение 80 дней.

По материалам belta.by.