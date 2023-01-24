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Экономика

МАРТ предлагает обсудить правовое регулирование дистанционной продажи товаров

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МАРТ предлагает обсудить правовое регулирование дистанционной продажи товаров

На общественное обсуждение вынесен проект постановления правительства, которым предусматривается корректировка ряда постановлений Совета Министров по вопросам продажи товаров, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Изменения касаются регулирования дистанционной торговли биологически активными добавками, применяемыми для поддержания в физиологических границах функциональной активности организма, пиротехническими изделиями бытового назначения и ветеринарными средствами. Проект разработан в целях расширения ассортимента товаров, реализуемых с использованием современных методов продажи, а также для обеспечения равных условий хозяйствования для резидентов и нерезидентов Беларуси при осуществлении дистанционной торговли.

Проект постановления не предусматривает введения новых или изменения существующих административных процедур в отношении субъектов хозяйствования, установление и (или) увеличение размера платы, взимаемой при осуществлении административных процедур в отношении субъектов хозяйствования, а также расширение перечней документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административных процедур в отношении субъектов хозяйствования.

Организатор общественного обсуждения - Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 24 января по 3 февраля 2023 года.

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