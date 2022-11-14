МАРТ предлагает обсудить корректировку правил бытового обслуживания потребителей

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета Министров, которым предусмотрена корректировка постановления правительства №1590 от 14 декабря 2004 года "Об утверждении правил бытового обслуживания потребителей", сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Проект разработан с целью актуализации постановления №1590 с учетом современных тенденций развития данной сферы.

В частности, введены новые понятия шеринг, байкшеринг, кикшеринг для регулирования новых видов услуг. Также внесены дополнения и изменения в порядок оказания услуг по аренде механических транспортных средств, велосипедов, самокатов посредством заказа таких услуг с помощью интернет-платформ (мобильное приложение, интернет-сайт и другое).

Организатором общественного обсуждения выступило Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 14 по 24 ноября.