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Экономика

МАРТ подготовил очередные разъяснения по вопросам применения постановления Совмина №713

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МАРТ подготовил очередные разъяснения по вопросам применения постановления Совмина №713

В рамках разъяснительной работы Министерство антимонопольного регулирования по вопросам применения постановления Совета Министров Республики Беларусь № 713 «О системе регулирования цен»:

  • подготовлены очередные разъяснения - ознакомиться можно здесь. 
  • разработана памятка для индивидуальных предпринимателей (для целей применения индивидуальными предпринимателями, осуществляющими импорт товаров и (или) реализацию на территории Республики Беларусь) - читайте здесь. 
  • рубрика «Вопросы и ответы» пополнилась ответами на часто задаваемые вопросы по применению данного постановления - читайте ответы здесь.
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