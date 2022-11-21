МАРТ подготовил новые разъяснения по постановлению о регулировании цен

Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило новые разъяснения о применении норм постановления Совмина №713 "О системе регулирования цен", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Так, в МАРТ пояснили порядок формирования цены при приобретении товаров на условиях предоставления скидки или оптовой скидки, а также цены реализации остатков импортеров. Рассказали о том, распространяется ли действие постановления №713 на специальную и ритуальную одежду и какие товары следует относить к позиции "Моющие средства по уходу за автомобилями".

Кроме того, министерством разработана памятка о формировании цены на потребительские товары при их приобретении на условиях предоставления скидки с отпускной цены и на условиях оптовой скидки. Также рубрика "Вопросы и ответы" пополнилась ответами на часто задаваемые вопросы по применению данного постановления.

Ознакомиться с новыми разъяснениями можно на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.