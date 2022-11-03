МАРТ определил перечень товаров, которые обязательны к наличию в магазинах

Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило перечень товаров, которые обязательны к наличию в магазинах. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 25 октября 2022 года №68, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Товары, обязательные к наличию для реализации, определяются в зависимости от вида и типа торгового объекта, размера его торговой площади, специализации. Так, постановлением определено, какие виды молочных, мясных, рыбных продуктов, продуктов для детского питания, кондитерских изделий, бакалейных товаров, плодоовощной и иной продукции должны быть на полках продовольственных неспециализированных магазинов с универсальным ассортиментом товаров.

Свои перечни есть и для непродовольственных неспециализированных магазинов - по мужской, женской, детской одежде и обуви, столовому и постельному белью, предметам гигиены, парфюмерии, игрушкам, канцелярским принадлежностям, электротоварам и инструментам, мебели, посуде, бытовой химии и другим видам товаров.

Отдельно определены ассортиментные перечни товаров для автомагазинов, продовольственных неспециализированных магазинов с универсальным, комбинированным или смешанным ассортиментом товаров, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа. Свои перечни установлены и для продовольственных специализированных магазинов, киосков, павильонов, магазинов, расположенных на автозаправочных станциях, для продовольственных и непродовольственных магазинов типа "дискаунтер".

Постановление вступает в силу с 10 ноября.