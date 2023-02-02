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Экономика

МАРТ обсудил с Wildberries защиту персональных данных и отмену платного возврата товаров

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МАРТ обсудил с Wildberries защиту персональных данных и отмену платного возврата товаров

Соблюдение белорусского законодательства является безусловным фактором успешного ведения бизнеса. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов во время встречи с представителями интернет-магазина Wildberries, сообщили в пресс-службе МАРТ.

На совещании присутствовали представители Министерства по налогам и сборам и Национального центра законодательства и правовых исследований.

В пресс-службе рассказали, что стороны обсудили вопросы, касающиеся защиты персональных данных, оплаты товаров в наличной и безналичной форме, продажи запрещенных к реализации в Беларуси товаров, отмены платного возврата товаров и др. По завершении встречи были выработаны меры для устранения проблем и недопущения их в будущем.

По материалам belta.by.

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