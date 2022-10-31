МАРТ о мониторинге: на многие товары цены снизились

МАРТ проводит мониторинг и отмечает, что цены на многие товары снизились к уровню, который был до принятия постановления Совета Министров №713 "О системе регулирования цен", сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.

"Ситуация рабочая. Все понимают: производители, поставщики, торговля, что правила изменились, по ним теперь мы будем жить, будем воплощать концепцию справедливой, обоснованной цены по всей цепочке товаров. Поэтому, конечно, сегодня все перестраиваются. Мы активно с местными органами власти ведем разъяснительную работу. Все меньше поступает обращений в МАРТ. Если в первый день у нас было 400-500, то уже по сегодняшней ситуации - это 150 -200", - рассказал Алексей Богданов.

Белорусской торговле дали 5 дней на адаптацию работы по новым правилам. "Проще всего было тем, кто имел автоматизированные системы учета. Они справлялись, хотя в последний день вышли все в ночную смену и перевели все свои остатки в правила, которые были установлены постановлением. Были сложности у тех, кто на бумаге вел документооборот и широкий ассортимент, конечно, руками сложно было переписать. Но в измененном постановлении Совета Министров мы эти правила подкорректировали с учетом этой специфики. И сегодня все имеют возможность спокойно работать, не проводя такую широкомасштабную дооценку, как это необходимо в самом начале. Этот нюанс мы учили в новом постановлении. Поэтому здесь сегодня проблемы тоже не видим", - отметил министр.

"Мы проводим мониторинг, на многие товары цены снизились к уровню, который был до принятия данных решений, и в целом, конечно, эта ситуация сыграет на руку нашему потребителю, - подчеркнул Алексей Богданов. - Потребители могут сами видеть, приходя в торговый объект, как изменилась цена".