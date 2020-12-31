МАРТ напоминает о запрете на продажу пиротехники

Запрет не распространяется на бенгальские огни (свечи), хлопушки, тортовые свечи (фонтаны холодного огня), а также на продажу пиротехники некоторым организациям.

"Результаты контрольных мероприятий свидетельствуют о том, что отдельными субъектами запрет на розничную торговлю пиротехническими изделиями не соблюдается", - отметили в МАРТ.

Так, незаконную продажу пиротехники выявили в одном из торговых центров Витебска. Хозяйствующему субъекту выдано предписание о запрете реализации пиротехнических изделий, применены меры административной ответственности.

В МАРТ обратили внимание, что за нарушение запрета грозит штраф в размере до 10 базовых величин (1 БВ - Br27). За повторное в течение года нарушение могут наказать штрафом от 10 до 30 БВ, за неисполнение предписания о запрете реализации товаров грозит предупреждение или штраф до 20 БВ.