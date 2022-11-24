МАРТ: накал страстей по вопросам ценового регулирования погас

Накал страстей по вопросам ценового регулирования погас, заявил журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун по итогам приема граждан в Брестском облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием к заместителю министра обратились шесть человек - представители государственных предприятий-импортеров. "Вопросы традиционные: практика применения постановления №713 и в целом система регулирования цен. С 19 октября оно работает - фактически уже больше месяца. У субъектов хозяйствования типичные вопросы. Их достаточно много, тем не менее накал страстей погас. Основные вопросы разъяснены. Мы фактически два цикла тематических встреч по всем областям провели", - отметил замминистра.

Приемы граждан, на которые обращаются субъекты хозяйствования различных форм собственности, индивидуальные предприниматели, он рассматривает как форму обратной связи. "Мы не принимаем их по одному, а все садятся за круглый стол и обсуждаем, что субъектам еще непонятно, выясняем, какие есть проблемы. Постановление - живое, и оно будет работать. Мы слышим всех, прорабатываем какие-то вопросы, вносим предложения по корректировке, чтобы было всем понятно, были прозрачные правила игры. Нужно, чтобы все работали в рамках общей системы - контролеры, производители и мы как регулятор", - подчеркнул Андрей Картун.

Также он принял участие в заседании Брестского облисполкома, на котором обсуждались проблемы потребительского рынка, в том числе - через призму ценового регулирования. "Одна из острых тем - стабилизационные фонды. В этом году мы применили новый подход, который заключается не только в закладке под полную потребность, но и заключении договоров с торговыми сетями, под их полную потребность. Брестская область фактически перевыполнила все планы, с крупнейшими торговыми организациями страны заключены договоры более чем на 100% их потребности", - отметил замминистра.