Магнитные бури пройдут в марте, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Март начнется с мощной магнитной бури. Она ожидается 1 марта, затем прогнозируется на 18 и 19 числа. На протяжении марта будет наблюдаться повышенная активность Солнца, особенно это будет ощутимо 2, 6, 12, 13, 15 и 20 марта.

Специалисты рекомендуют в дни магнитной активности отказаться от физических нагрузок, прислушиваться к организму и больше отдыхать.

Магнитные бури часто провоцируют сильные головные боли (мигрень), сонливость, бессонницу, раздражительность, быструю утомляемость.