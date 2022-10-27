МАРТ до конца дня планирует опубликовать еще ряд разъяснений по поводу применения постановления № 713

Министерство антимонопольного регулирования и торговли до конца дня планирует опубликовать еще ряд разъяснений по поводу применения постановления № 713 «О системе регулирования цен». Об этом рассказал первый замминистра Иван Вежновец.

– К нам поступает существенное количество обращений по вопросам применения норм постановления № 713 – как официальных, через канцелярию, так и на «горячую линию», так и через онлайн-форму на сайте. В этой связи и произведена корректировка постановления Правительства, – обратил внимание Иван Вежновец.

Он отметил, что до конца дня МАРТ планирует опубликовать новые разъяснения норм применения документа – с учетом поступающих вопросов.

– Как и предыдущие, разъяснения будут опубликованы на сайте министерства, – уточнил первый замминистра.