Маршрутчик не уступил дорогу пешеходу прямо перед сотрудниками ГАИ
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в Бобруйске на улице Советской 43-летний местный житель, управляя автомобилем Gaz, не уступил дорогу девушке на нерегулируемом пешеходном переходе. Это произошло на глазах у сотрудников Госавтоинспекции.
Как итог - нарушитель привлечен к административной ответственности.
Водители, помните, что при подъезде к пешеходному переходу необходимо уступать дорогу пешеходам, быть предельно внимательными и осторожными.
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