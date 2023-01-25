Маршрутчик не уступил дорогу пешеходу прямо перед сотрудниками ГАИ

в Бобруйске на улице Советской 43-летний местный житель, управляя автомобилем Gaz, не уступил дорогу девушке на нерегулируемом пешеходном переходе. Это произошло на глазах у сотрудников Госавтоинспекции.

Как итог - нарушитель привлечен к административной ответственности.

Водители, помните, что при подъезде к пешеходному переходу необходимо уступать дорогу пешеходам, быть предельно внимательными и осторожными.