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Профилактика

Маршрутчик не уступил дорогу пешеходу прямо перед сотрудниками ГАИ

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Маршрутчик не уступил дорогу пешеходу прямо перед сотрудниками ГАИ

в Бобруйске на улице Советской 43-летний местный житель, управляя автомобилем Gaz, не уступил дорогу девушке на нерегулируемом пешеходном переходе. Это произошло на глазах у сотрудников Госавтоинспекции.

Как итог - нарушитель привлечен к административной ответственности.

Водители, помните, что при подъезде к пешеходному переходу необходимо уступать дорогу пешеходам, быть предельно внимательными и осторожными.

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