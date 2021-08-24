Маршал, возражавший Горбачеву. Сергей Федорович Ахромеев жил и служил и в нашем городе

Ровно тридцать лет назад не стало Героя Советского Союза Сергея Федоровича Ахромеева. Рядом с его телом в рабочем кабинете в Кремле лежала записка, адресованная родным: «Не могу жить, когда гибнет мое Отечество и уничтожается все, что я всегда считал смыслом в моей жизни. Я боролся до конца». Официально сообщалось, что после провала попытки государственного переворота, предпринятой ГКЧП в августе 1991 года, маршал Ахромеев покончил жизнь самоубийством.

В путь-дорогу

Свой ратный путь 17-летний крестьянский парень с Тамбовщины начал в 1940 году, когда был призван в Красную Армию. Во время Великой Отечественной войны Сергей Ахромеев после окончания в 1942 году Астраханского пехотного училища командовал взводом, был старшим адъютантом мотострелково-пулеметного батальона 140-й танковой бригады. В 1943-м старшего лейтенанта Ахромеева за проявленные мужество, смелость и образцовое выполнение боевых заданий наградили орденом Красной Звезды.

После войны С.Ф. Ахромеев был зачислен в Академию бронетанковых войск и окончил ее с золотой медалью. Затем служил начальником штаба, командиром танкового полка, начальником штаба дивизии. В Белорусском военном округе последовательно командовал двумя дивизиями – сначала танковой в Бобруйске, затем учебно-танковой под Борисовом. Причем даже в обычные дни, когда не было учений, он спал не более 5-6 часов в сутки, а все остальное время работал. В 1967 году так же успешно – с золотой медалью – окончил и Военную академию Генерального штаба.

Генералом стал в Бобруйске

После войны он – командир батальона, начальник штаба полка. В 1948-м женился на Тамаре Васильевне Тургеневой. В 1952-м окончил Военную академию бронетанковых войск. Как сталинский стипендиат и обладатель золотой медали по итогам учебы имел право выбора дальнейшего места службы. Большинство однокурсников уехали в Германию, но без семей – таково было условие для службы за границей в Европе в то время. Сергей Федорович не пожелал расставаться с женой и маленькой дочерью Натальей. Службу продолжил на дальнем Востоке: в Китае, Приморье – целых 10 лет. Был командиром танкового полка, заместителем командира и начальником штаба дивизии.

А в 1960-1964 годах Сергей Федорович – командир танковой дивизии в Бобруйске. С 1945 года в нашем городе на Березине дислоцировались части 5-й гвардейской танковой армии, в состав которой входили управление командующего и штаб армии, танковая дивизия, отдельный реактивный артиллерийский полк, отдельный полк связи и шесть отдельных батальонов – радиоэлектронной борьбы, инженерно-технических и других. Вот во главе 193-й танковой Днепровской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии в начале 1960-х и встал полковник С.Ф. Ахромеев, получивший здесь и звание генерал-майора.

С декабря 1960-го по апрель 1964-го жил будущий маршал в доме № 28 на улице Горького в нашем городе. Нередко киселевичский комдив в 4-5 часов утра вызывал на танкодром или танковую директрису командиров полков. Это рождало, разумеется, и нарекания, но он исходил из того, что пока дело не налажено, служебные обязанности в полной мере не выполнены, ни о каком отдыхе или расслаблении не может быть и речи.

Авторитету и самоотверженной работе Сергея Федоровича немало способствовала его супруга Тамара Васильевна, которая своим глубоким пониманием смысла военной службы всячески поддерживала его, трепетно заботилась о нем и своим обаянием помогала сплачивать женские коллективы, что так много значат в военной среде.

В эпоху электронного распространения сплетен в интернете довелось в связи с этим прочесть на одном из форумов такой фейк: «– Я служил в 251-м полку, сначала в роте связи водителем, а последний год возил командира полка. Командиром дивизии был полковник Ахромеев ... – Тот самый Ахромеев, который потом стал маршалом? – Да, тот самый, он был женат на дочке маршала Чуйкова и соответственно быстрее продвигался по карьерной лестнице».

Между тем, дочерей В.И.Чуйкова звали Нелли и Ирина, а Тамара Васильевна знала Сергея Федоровича с детства – учились в одной школе. Школа же находилась в Мордовии, и обе дочери Чуйкова – Нелли (Нинель) и Ирина – не учились в ней. Более того, Нинель Васильевна в замужестве носила фамилию Тимошенко – того самого, тоже легендарного маршала, у которого была невесткой... Как говорится, слышали звон, да не знали, откуда он.

К новым высотам

Проходя службу в Беларуси, генерал был избран депутатом Верховного Совета БССР. Он дружил с К.П. Орловским, был в хороших отношениях с К.Т. Мазуровым, П.М. Машеровым. Сергей Федорович жил интересами нашей республики. Будучи уже в Генеральном штабе, не забывал, приезжал, чтобы разместить заказы на военных заводах, проконтролировать их выполнение.

Вместе с маршалом Огарковым и его заместителем Варениковым был против ввода советских войск в Афганистан, докладывали лично Брежневу, что решить афганскую проблему военным путем невозможно. Однако, это мнение не было учтено, но впоследствии политические противники часто укоряли Сергея Федоровича войной с Афганистаном. Особенно тем, что звание Героя Советского Союза в 1982-м он получил именно за него, находясь там и возглавляя штаб оперативной группы.

Служивший под началом Ахромеева впоследствии генерал армии Махмут Гареев вспоминал: «На всех должностях С.Ф. Ахромеев показал себя весьма энергичным, трудолюбивым, умным и волевым руководителем. На должностях командарма и начальника штаба округа особо проявились также его отменные оперативные способности, умение мыслить широко и масштабно… В марте 1983 года Ахромееву было присвоено звание Маршала Советского Союза. В 1984–1988 годах маршал занимал пост начальника Генштаба ВС СССР, в эти годы он не раз участвовал в переговорах, положивших конец холодной войне с Соединенными Штатами Америки. Он был военным советником Горбачева, но не всегда соглашался с президентом страны… Он понимал, что многое делается уже неправильно, в ущерб интересам нашей страны, но, будучи сам человеком честным, был уверен, что такими должны быть и другие люди, полагая, что все это делается по недоразумению, по чьим-то необъективным докладам. Он стремился отрешиться от мысли, что кто-то умышленно действует во вред нашей стране или совершает предательство».

Гибель солдата

Однако 24 августа 1991 года Сергей Федорович неожиданно ушел из жизни. Не все поверили, что сделал это он добровольно, когда нашли маршала в петле на рабочем месте в кремлевском кабинете. Многие до сих пор убеждены, что смерть его была насильственной.

«Ахромеев был готов военной силой восстанавливать Советский Союз», – заявил лидер общественно-политического движения «Суть времени» Сергей Кургинян 9 декабря 2019 года в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». Он подчеркнул, что Ахромеев говорил это ему лично, это не какие-то слухи из третьих рук. «Я вам просто об этом свидетельствую», – сказал политолог. И добавил: «И если бы этого не было, не висел бы он в петле. Именно за то, что Ахромеев ко многому был готов, его и повесили».

21 августа 1991 года ГКЧП самораспустился, а 22 августа начались аресты членов ГКЧП. В этот день маршал написал письмо Горбачеву, советником которого по военным вопросам официально был. «Почему я приехал в Москву по своей инициативе – никто меня из Сочи не вызывал – и начал работать в «Комитете»? Ведь я был уверен, что эта авантюра потерпит поражение, а приехав в Москву, еще раз убедился в этом. Дело в том, что, начиная с 1990 года, я был убежден, как убежден и сегодня, что наша страна идет к гибели. Вскоре она окажется расчлененной. Я искал способ громко заявить об этом. Посчитал, что мое участие в обеспечении работы «Комитета» и последующее, связанное с этим, разбирательство даст мне возможность прямо сказать об этом. Звучит, наверное, неубедительно и наивно, но это так. Никаких корыстных мотивов в этом моем решении не было», — писал Ахромеев.

Сергей Федорович Ахромеев был настоящим солдатом. По мнению многих, он готовился к разоблачению подонков и предателей – Горбачева и Яковлева. Вот его и убрали, потому что точно знали – не отступит и не испугается маршал.