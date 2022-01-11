Марки посвященные группе The Rolling Stones, выпустит Королевская почта Великобритании

Королевская почта Великобритании (Royal Mail) отметит творчество британской рок-группы The Rolling Stones серией из 12 марок. Как говорится в сообщении, распространенном во вторник почтовым ведомством, марки поступят в продажу 20 января, сообщает ТАСС.

На восьми из них будут изображены некоторые наиболее выдающееся выступления коллектива, отмечающего в этом году 60-летие с момента основания. Например, одна из марок будет посвящена концерту "роллингов" в лондонском Гайд-парке 5 июля 1969 года, спустя всего два дня после смерти одного из основателей группы Брайана Джонса. Также запечатлены выступления The Rolling Stones в Роттердаме (Нидерланды) в августе 1995 года и на фестивале в английском Небуорт-хаусе в августе 1976 года.

На двух марках будут изображены участники легендарной рок-группы, а еще на двух - несколько плакатов с их гастрольных туров по США, Великобритании и континентальной Европе.

Сообщается, что три продолжающих выступать члена коллектива - Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд - участвовали в выборе изображений, которые будут отпечатаны на марках. Не забыт и бессменный барабанщик группы Чарли Уоттс, который скончался в августе прошлого года на 81-м году жизни. Он появляется на марках вместе с другими "роллингами".

Королевская почта Великобритании в четвертый раз за все время выпускает марки, посвященные музыкальной группе. До этого аналогичной чести были удостоены The Beatles в 2007 году, Pink Floyd в 2016 году и Queen в 2020 году.

О группе

В 1960-е годы The Rolling Stones была главным конкурентом The Beatles, но, в отличие от ливерпульской четверки, не распалась и продолжила как выпуск новых альбомов, так и концертные выступления. Последний по счету студийный альбом группы под названием Blue & Lonesome ("Печальный и одинокий") вышел в свет в декабре 2016 года.

Группа считается одним из самых успешных коллективов за всю историю рок-музыки. 21 ее композиция входила в первую десятку британских хит-парадов, а восемь песен поднимались на их вершину.

За более чем полувековую карьеру музыканты выпустили десятки студийных и концертных альбомов, которые разошлись по всему миру тиражом свыше 250 млн экземпляров. Группа исколесила весь мир с десятками концертных туров, выступив перед рекордным числом зрителей.