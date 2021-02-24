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Маркевич проведет прямую телефонную линию 27 февраля

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Маркевич проведет прямую телефонную линию 27 февраля

Прямая телефонная линия министра культуры Анатолия Маркевича состоится 27 февраля, сообщили в Минкультуры.

Звонки будут приниматься с 9.00 до 12.00 по телефону (8017) 203-75-74.

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