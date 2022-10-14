Маргарита Кундикова – мама по призванию

Быть мамой без малого для полусотни детей – это возможно? Возможно! Маргарита Кундикова, родитель-воспитатель детского дома семейного типа, – тому самое настоящее подтверждение.

О жизни в большой семье, своей маме, которая нашла призвание в воспитании не только родных, но и приемных детей, рассказывает заместитель начальника Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз подполковник юстиции Егор Кундиков:

– Я родился в городе Кличеве Могилевской области. Когда мне было 8 лет, родители спросили у меня и брата, хотим ли мы, чтобы наша семья стала больше. Мы с братом обрадовались! Когда нас было уже трое, мама и папа впервые взяли пятерых приемных детей. С тех прошло почти 33 года. Сегодня у меня 47 братьев и сестер! Наш детский дом семейного типа Кундиковых известен на всю республику... Большая семья – это большая ответственность. В семье я был старшим ребенком и главным помощником. Отец будил меня каждый день рано, и мы вместе топили печь, кормили скот, доили коров, готовили для семьи завтрак, вечером я помогал младшим с уроками. В свободное время мы все вместе составляли две команды и дружно играли в футбол, баскетбол, волейбол, прятки, догонялки, ходили на речку, на рыбалку, на пикники.

Большая семья прививает взаимовыручку, взаимопонимание, позволяет правильно планировать свое свободное и рабочее время. В большой семье нет невозможного. Любое большое дело, которое предстоит выполнить, решить, выполняется вместе, сообща, гуртом. Всегда тебе подскажут, помогут, направят. Испытывать чувство, что ты не один, что у тебя есть опора, что тебя не дадут в обиду, защитят – это очень важно как для ребенка, так и для взрослого.

Маргарита Кундикова, мама 48 детей и бабушка 33 внуков, награждена Орденом матери, Орденом Святого князя Дмитрия. Вот несколько цитат этой удивительной женщины:

– Я хочу донести до детей, что самое главное в семье – именно любовь. Если искать идеального принца, идеальную принцессу – это только в сказке. Нужно просто принимать свою вторую половинку со всеми недостатками и достоинствами, уметь любить, прощать, уступать, жалеть, уметь изменяться самому. Тогда получится семья, в которой тепло и хорошо.

– Мои дети разных профессий – учителя, строители… Но я не это ценю. Самое главное для меня – какими людьми они выросли, какие они мама и папа. Если они состоялись как мама и папа, значит, состоялась и я как мама. Можно поменять кучу профессий, страну проживания, но самое главное – какие они в семье друг для друга, какие они люди. И какими они вырастят своих детей. Все остальное – вторично.

– Быть мамой всегда нелегко. Поэтому я обычная мама, «умноженная» на количество детей. Потому что любая мама в любой семье – это всегда сложно, но и радостно!

Ирина Рачковская,

официальный представитель УГКСЭ по Могилевской области.