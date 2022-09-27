Марафон по скандинавской ходьбе в Бобруйске

В Бобруйске проходят мероприятия в рамках республиканской акции «Уважение. Забота. Ответственность», приуроченной Дню пожилых людей.

23 сентября для подопечных отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска состоялся марафон по скандинавской ходьбе.

Цель мероприятия – привлечение представителей старшего поколения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, увеличение продолжительности здоровой жизни пожилых людей.

ТЦСОН Первомайского района приглашает пенсионеров, проживающих на территории района, в секцию скандинавской ходьбы.

Татьяна Сакач, заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска»