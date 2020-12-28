Мандарины: какие вкуснее, как правильно выбрать, полезны или нет

Мандарины: полезны или нет

Мандарины отличаются большим количеством полезных свойств для организма, когда употребляете фрукт в ограниченном количестве. Продукт рекомендуется включать в рацион при отсутствии хронических патологий. Иначе могут появиться побочные эффекты.

Эти цитрусовые поддерживают общий жизненный тонус организма, снижают риск развития многих заболеваний. Мандарин больше чем на 80% состоит из воды, оставшаяся масса приходится на углеводы. Калорийность фрукта — 40-60 ккал на 100 грамм. Один мандарин весит от 80 до 150 грамм. Учитывая КБЖУ, фрукт включают в рацион даже во время похудения. В таких случаях важно учитывать количество и съедать до двух штук в день.

Мандарин содержит большое количество витамина С: два фрукта удовлетворяют суточную потребность организма. Также в состав входит витамин А, фолиевая кислота, витамины группы В, D, Е, РР. Из макро- и микроэлементов: калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо.

Они укрепляют иммунитет, оказывают противовоспалительное действие, улучшают пищеварительные процессы, снижают концентрацию холестерина в крови, артериальное давление и выступают в качестве профилактики гипертонической болезни.

Косточки тоже можно есть: они содержат витамины А, Е и К, антиоксидантные вещества. Перед употреблением их нужно измельчить.

Вред мандаринов — противопоказания

Рекомендуется исключить мандарин из рациона, если присутствует: