Мандарины: какие вкуснее, как правильно выбрать, полезны или нет
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Приближается Новый Год и зимние каникулы: в этот период невозможно представить домашнюю атмосферу без аромата мандаринов. Рассказываем про пользу мандаринов и делимся лайфхаком, как выбрать сладкий цитрус без косточек.
Мандарины: полезны или нет
Мандарины отличаются большим количеством полезных свойств для организма, когда употребляете фрукт в ограниченном количестве. Продукт рекомендуется включать в рацион при отсутствии хронических патологий. Иначе могут появиться побочные эффекты.
Эти цитрусовые поддерживают общий жизненный тонус организма, снижают риск развития многих заболеваний. Мандарин больше чем на 80% состоит из воды, оставшаяся масса приходится на углеводы. Калорийность фрукта — 40-60 ккал на 100 грамм. Один мандарин весит от 80 до 150 грамм. Учитывая КБЖУ, фрукт включают в рацион даже во время похудения. В таких случаях важно учитывать количество и съедать до двух штук в день.
Мандарин содержит большое количество витамина С: два фрукта удовлетворяют суточную потребность организма. Также в состав входит витамин А, фолиевая кислота, витамины группы В, D, Е, РР. Из макро- и микроэлементов: калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо.
Они укрепляют иммунитет, оказывают противовоспалительное действие, улучшают пищеварительные процессы, снижают концентрацию холестерина в крови, артериальное давление и выступают в качестве профилактики гипертонической болезни.
Косточки тоже можно есть: они содержат витамины А, Е и К, антиоксидантные вещества. Перед употреблением их нужно измельчить.
Вред мандаринов — противопоказания
Рекомендуется исключить мандарин из рациона, если присутствует:
- индивидуальная непереносимость;
- заболевание ЖКТ: энтерит, колит, гастрит, язвы и двенадцатиперстной кишки;
- аллергия на цитрусовые;
- серьезный кариес или заболевание зубов;
- ожирение;
- заболевания почек.
Абхазские мандарины
Считаются самыми сочными и вкусными: часто под видом абхазских мандаринов продаются турецкие и китайские. Абхазские мандарины — сладкие, с легкой кислинкой. Плотная кожура легко снимается, мандарины меньше остальных подвергаются химической обработке. Крупные: диаметром 5-10 см. От других видов отличаются приятным насыщенным ароматом. Косточки — большая редкость, попадаются в некоторых сортах.
Турецкие мандарины
Кожура турецких мандаринов — желтая, плохо очищается, часто отделяется вместе с мякотью. На вкус — кисло-сладкие, часто безвкусные. Внутри фрукта — много косточек. Как правило, самые дешевые.
Китайские мандарины
Сладкие, но без особого аромата. Тонкая кожура легко очищается, часто продают под видом абхазских.
Израильские мандарины
Среднего размера, кожура желтого цвета, сложно очищается. Сладкие и сочные плоды, без косточек.
Марокканские мандарины
Можно отличить по черной ромбовидной наклейке, по форме напоминают круглые шарики. Сочные, сладкие, кожура — оранжевого цвета, легко чистится. Косточки присутствуют в маленьком количестве.
Как выбрать сладкие мандарины
В любом гипермаркете найдете десятки видов: абхазские, турецкие и марокканские. Они отличаются размером, насыщенным вкусом, сладостью и наличием косточек. Сладкие мандарины относятся к испанским, израильским и марокканским, покислее — к абхазским, грузинским, турецким.
Простые рекомендации, как выбрать сладкий мандарин, если не хотите в новогоднюю ночь мучаться с плохой кожурой или жмуриться от переизбытка кислотности:
- лучший способ — попробовать дольку перед покупкой;
- обратите внимание на внешний вид: сладкий спелый фрукт покрыт «пористой» кожурой, легко очищается. Она неплотно прилегает к фрукту, между ней и мякотью сохраняется маленький зазор;
- кожура — цельная, без надрывов, не усохшая или размягченная, без плесневых прожилок. Если продавец убеждает, что плесень только сверху, или предлагает скидку — откажитесь: дольки также будут отдавать плесенью, которую запрещается употреблять в пищу, особенно детям;
- сладкие мандарины — мягковатые, но при этом упругие;
- цвет — равномерный и насыщенный, ярко-оранжевый.
Сколько мандаринов можно съесть без вреда
Мандарины перевариваются в организме человека до двух часов. Эти цитрусовые — хороший способ профилактики авитаминоза в период межсезонья, но переедать его нельзя, особенно из-за большого количества фруктозы в составе.
Норма потребления зависит от возраста и индивидуальных особенностей организма. Взрослый здоровый человек может съедать до 6-7 мандаринов в день, не более двух штук за раз. Люди с лишним весом или гастритом должны ограничиваться двумя цитрусовыми в сутки. Аллергикам лучше отказаться от мандаринов или следовать рекомендациям лечащего врача. Людям с сахарным диабетом также следует быть внимательными: существует риск повышения уровня глюкозы в крови. Беременным девушкам не рекомендуется злоупотреблять цитрусовыми.
Детям младше трех лет не рекомендуется давать мандарины: возникает высокий риск развития тяжелых аллергических реакций. Детям старше, и не имеющим проблемы со здоровьем, рекомендуется съедать мандарин за прием пищи, и делать перерыв. Количество в день не должно превышать трех-четырех штук.
Переедание за один прием может привести к возникновению аллергической реакции. Возникает риск появления изжоги и других расстройств пищеварения из-за кислот, содержащихся в мандаринах. Вещества, входящие в состав фрукта, могут спровоцировать раздражение, развитие воспалительного поражения слизистой оболочки кишечника и желудка, появление эрозии.
Нужно ли мыть мандарины
Мандарины всегда нужно мыть: они переносят длительную транспортировку и подвергаются обработке химикатами.
Сколько хранятся мандарины
Хранятся мандарины около 10 дней: обычно при комнатной температуре, но можно убрать в холодильник, для продления свежести.