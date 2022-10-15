В День матери в районном центре культуры прошло чествование медработников больницы СМП им. В. О. Морзона
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Автор текста: Виктор Чабан
Фотографии: фото автора
В День матери – 14 октября – на базе районного Центра культуры Бобруйского района прошло чествование медицинских работников больницы СМП им. В. О Морзона. Награды вручила Наталья Савонова, председатель Бобруйской городской организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения.
/Будет дополнено/.
Как это было, смотрите в фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.
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