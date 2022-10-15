В День матери в районном центре культуры прошло чествование медработников больницы СМП им. В. О. Морзона

В День матери – 14 октября – на базе районного Центра культуры Бобруйского района прошло чествование медицинских работников больницы СМП им. В. О Морзона. Награды вручила Наталья Савонова, председатель Бобруйской городской организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

/Будет дополнено/.

Как это было, смотрите в фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.