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В День матери в районном центре культуры прошло чествование медработников больницы СМП им. В. О. Морзона

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В День матери в районном центре культуры прошло чествование медработников больницы СМП им. В. О. Морзона

В День матери – 14 октября – на базе районного Центра культуры Бобруйского района прошло чествование медицинских работников больницы СМП им. В. О Морзона. Награды вручила Наталья Савонова, председатель Бобруйской городской организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

/Будет дополнено/.

Как это было, смотрите в фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.

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