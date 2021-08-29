Мама Игоря Бокого: перед каждым стартом мы переживаем, но безоговорочно верим в победу сына

Паралимпиада в Токио приносит нашей семье много положительных эмоций, но и много переживаний, связанных с COVID-19. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала мама белорусского чемпиона по плаванию Елена Бокий.

Игорь Бокий завоевал уже 3 золотые медали на соревнованиях в Токио, и родители спортсмена надеются, что будет еще как минимум две награды высшей пробы. Пловец имеет за плечами огромный опыт предыдущих Паралимпиад и находится в свои 27 лет на самом пике возможностей. За выступлениями земляка с волнением и спортивным азартом следит вся страна, и эта поддержка тоже придает ему силы, считает Елена Валентиновна.

"С очередными победами сына поздравляют все - и друзья, и знакомые, и даже те, кого я вижу впервые, - удивляется Елена Бокий. - Конечно, Паралимпиада этого года принесла нашей семье много положительных эмоций: сын уверенно берет одно золото за другим. Но и переживаний хватило, особенно тех, которые связаны с COVID-19. Тесты у наших спортсменов берут два раза в день, и каждый может быть положительным. Это очень их нервирует".

На счету Игоря уже третья Паралимпиада. За время своей карьеры он значительно вырос - и по спортивным показателям, и по внутреннему мироощущению, говорят родители. Спокойствие сына и нацеленность на результат передается всем родным. Тем более всегда рядом опытные тренеры, авторитет и профессионализм которых не дает сомневаться в новых достижениях сына.

"Во время первой Паралимпиады в Лондоне я настолько сильно волновалась, что даже похудела, - вспоминает Елена Бокий. - Старты в Рио-де-Жанейро также были для нас очень волнительными. В этом году мы не столько переживаем, сколько безоговорочно верим в его победу на каждом старте: он стал очень опытным и собранным спортсменом, который знает, как побороть свое волнение, отключить эмоции и настроится на призовое место".

Выступления Игоря Бокого дома стараются смотреть всей семьей, даже жена спортсмена с маленьким ребенком гостит во время Паралимпиады у его родителей в Бобруйске. Младший брат Евгений успевает посмотреть все его выступления, хоть и находится сейчас в Минске на тренировках: по примеру брата он тоже с детства занимается плаванием. Однако из-за разницы в часовых поясах не всегда получается отслеживать старты в режиме реального времени.

"С каждым выступлением сына, с каждой его новой победой, мы снова и снова убеждаемся, что выбрали правильный путь, - говорит Елена Валентиновна. - Хорошо, что в свое время мы не бросили спорт, не отступили от намеченной цели и пошли до конца. А ведь был момент, когда у нас появились очень большие сомнения, стоит ли продолжать спортивную карьеру сына. Целиком и полностью это было связано с ухудшением зрения Игоря. Подростком он стремительно рос и был на голову выше своих сверстников, а вот мышцы глаз не справлялись с такими нагрузками, и зрение падало очень быстро".

По словам родителей, будущему чемпиону перестали давать допуски к соревнованиям, несмотря на то, что он был очень способным ребенком. Шансом остаться в плавании стал переход в паралимпийскую лигу. И у Игоря Бокого все сложилось: только за прошлые годы он завоевал 11 золотых медалей на Паралимпиадах - в Лондоне-2012 (5) и Рио-де-Жанейро-2016 (6). На соревнованиях в Токио он принес белорусской сборной еще три золота, а также установил новые паралимпийские рекорды.

Вспоминая, почему Игорь оказался в спорте, мама сразу улыбается: "Мы отдавали сына в плавание, потому что он был очень шустрым и подвижным ребенком, с энергией которого было трудно справиться. Даже с дисциплиной на тренировках первоначально были сложности: сына не раз выгоняли с занятий. Был даже такой комичный случай, когда мы с мужем почти 2 недели не знали, что его опять не пускают на тренировки. Мы исправно водили его в бассейн, он заходил в раздевалку и ждал там окончания занятий. Перед выходом обратно мочил в душе голову и делал вид, что все хорошо. Обман раскрылся, когда мы случайно столкнулись с тренером. Та удивилась нашей встрече и рассказала, как обстоят дела на самом деле".

Все изменилось после первых детских соревнований: Игорь проиграл и не смог сдержать слез, когда награждали его соперников. После этого случая он стал относиться к тренировкам более ответственно, а плавание стало для него больше, чем просто увлечением. К слову, когда родители привели будущего чемпиона в секцию по плаванию ДЮСШ №4 Бобруйска, в группе занимались 30 человек. Спустя время только двое из них, включая Игоря, остались в спорте. Во многом это заслуга родителей, ведь на тренировки нужно было водить ребенка ежедневно.

Теперь родные с нетерпением ждут новых выступлений Игоря на Паралимпиаде в Токио - впереди еще не один заплыв. Встречать с самолета спортсмена будут всей семьей. К его приезду готовятся заранее. Так, за годы проведения Паралимпиад стало хорошей традицией заказывать к праздничному столу тематический торт. По возвращении с Паралимпиады в Рио Игоря Бокого ждало кулинарное лакомство в виде золотой медали. На этот раз чемпиону заказали четырехкилограммовый торт с надписью "Токио-2021" и фигуркой пловца на гребне волны.

"Любая мама в первую очередь видит в сыне не чемпиона или известного спортсмена, а своего ребенка, - заключила Елена Бокий. - Для меня он остался таким же добрым и открытым человеком, который всегда поддержит и поможет. В обычной жизни сын очень простой: любит играть с детьми и готовить. Иногда балует нас такими интересными и вкусными блюдами, которые не каждый сможет повторить. Очень соскучились и ждем его возвращения!".