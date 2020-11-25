Малышка хочет двигаться и жить. Без нашей помощи ей не обойтись

О Лизе Лисовской «Гомельская праўда» рассказывала в апреле. Пишем снова, потому что на сегодня удалось собрать лишь пятую часть от необходимой для лечения суммы.

Семья живет в Минcке. Лизе в ноябре исполнится три года. У нее диагностирована спинальная мышечная атрофия второго типа (СМА) – генетическое заболевание, при котором мышцы перестают работать. Другими словами, это постепенный паралич, который начинается с ног и может дойти до мышц, отвечающих за дыхание.

В нашей стране СМА не лечится. Мама девочки Екатерина рассказывает, что в январе нынешнего года они отправили документы в израильскую клинику. Там выставили огромный счет – 576 210 евро. Такова цена шести инъекций «Спинразы» на первый год терапии. Этот препарат – пока единственное в мире доступное лекарство для лечения ребенка. Над регистрацией другого в Европе работают, но срок его готовности к применению неизвестен.

У девочки постепенно перестают работать мышцы

– Лиза не может самостоятельно сидеть, стоять, ходить, с трудом переворачивается. Если полгода назад она, лежа на спине, подводила подбородок к груди, то сейчас сделать это не получается, – рассказывает Екатерина Лисовская. – Зимой Лизе поставили 16 баллов по шкале, которая определяет возможность двигаться. Норма для детей ее возраста – около 40. В июне врачи дали уже 10 баллов. Болезнь стремительно прогрессирует.

Деньги на благотворительные счета приходят ежедневно, однако процесс сбора необходимой суммы продвигается очень медленно. На 15 сентября собрано 21,7%.

С того момента, когда девочке поставили диагноз, прошел год. С начала болезни – полтора. Провести терапию нужно как можно быстрее, чтобы Лиза могла вернуть утраченные навыки и получила шанс на нормальную жизнь.

Как помочь Лизе?

Самый простой способ – пополнить баланс номера МТС +375 33 32-650-32 либо поделиться балансом, набрав *363*375333265032*сумма перевода#вызов.

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 510 по адресу: г. Минск, ул. Куйбышева, 18. Отделение № 795/510/416 по адресу: г. Минск, ул. Одинцова, 9. УНП 100325912; МФО AKBBBY2X.

Транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 BY26 AKBB 3134 0000 0008 1007 0000 – белорусские рубли;

BY48 AKBB 3134 3000 0003 7007 0000 – российские рубли;

BY22 AKBB 3134 1000 0005 2007 0000 – доллары США;

BY46 AKBB 3134 2000 0004 7007 0000 – евро.

Назначение платежа: для зачисления на благо­творительные счета, открытые на имя Лисовской Екатерины Владимировны для лечения и приобретения оборудования для дочери Лисовской Елизаветы Андреевны.

Карта Беларусбанк 6711 7700 1346 1764 до 04/23 KATE LISOUSKAYA

Карта БПС-Сбербанк Беларуси 4496 5501 6940 7886 до 03/23 KATE LISOUSKAYA

Карта МТБанк Халва+ 5351 0412 8440 4660 до 07/22 KATE LISOUSKAYA

Профиль в «Инстаграм» – @help_liza_sma.

Источник: gp.by

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